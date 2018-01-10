Остатки на корсчетах банков в ЦБ 10 января снизились

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1413,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1005,0 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 9 января составлял 1930,7 млрд рублей по России и 1434,2 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 10 января составили 3388,6 млрд рублей по России против 2371,8 млрд рублей днем ранее.