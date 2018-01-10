Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивную динамику благодаря раллирующей нефти, хотя в фондовой Азии наметилась коррекция вниз, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2231,67 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1233,76 пункта (+0,4%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,1%.

Доллар упал до 56,82 руб./$1 (-0,18 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Мобильных телесистем" (+1,1%), "Магнита" (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Россетей" (+0,5%), "префы" "Башнефти" (+0,9%).

Просели бумаги "РусАла" (-1%), "Детского мира" (-0,7%), "Северстали" (-0,5%), "Башнефти" (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%).

Индексы в США накануне в очередной раз обновили максимумы (за последние 12 месяцев основные фондовые индикаторы выросли на 21-27%). Инвесторы следили за выступлением председателя Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари и корпоративными новостями.

Как заявил Кашкари на конференции, организованной конгломератом Cargill, властям США необходимо решить проблему потенциального роста дефицита бюджета, связанного со снижением налога на корпоративную прибыль. Также он выразил оптимизм по поводу увеличения производительности труда в Штатах, которая в последнее время растет недостаточными темпами.

Кроме того, данные Бюро статистики рынка труда США показали, что число открытых вакансий в ноябре упало до минимальных за полгода 5,88 млн с 5,93 млн месяцем ранее.

Между тем в Азии в среду наметилась коррекция вниз после лучшего начала года за десятилетие (просела Япония), однако гонконгский индекс поднимается 12-ю сессию подряд, чего не наблюдалось за всю его историю, то есть с 1969 года.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Китае в декабре выросли на 1,8% в годовом выражении с ноябрьских 1,7%, однако инфляция не дотянула до ожидавшихся аналитиками 1,9%.

На нефтяном рынке цены продолжают рост, обновляя максимумы за 3 года на сигналах сокращения запасов топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК в среду составила $69,1 за баррель (+0,4% и +1,5% во вторник), февральская цена WTI - $63,42 за баррель (+0,7% и +2% накануне).

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах по итогам минувшей недели рухнули на 11,2 млн баррелей.

Если официальные статданные Минэнерго, которые будут обнародованы в 18:30 МСК в среду, совпадут с данными API, сокращение запасов станет максимальным для данного времени года с 1999 года. Тем не менее, аналитики ожидают менее существенного падения - на 3,75 млн баррелей.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, индекс МосБиржи может подрасти к 2230-2235 пунктам. Ближайшими поддержками выступят уровни 2220 и 2200 пунктов, сопротивлениями - 2240 и 2250 пунктов.

После умеренно позитивного старта торгов не исключены дальнейшие попытки повышения индекса МосБиржи в диапазон 2240-2250 пунктов, чему способствует утреннее обновление долгосрочных максимумов во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов. Во второй половине дня игроки будут ждать официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 МСК).

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, оптимизм в нефти не утихает, поддержку ценам оказали данные API о резком сокращении запасов нефти, хотя устойчивый рост резервов нефтепродуктов угрожает будущим снижением спроса на сырую нефть. Еще одним поводом для оптимизма в нефти стало распоряжение администрации Белого дома, которая не стала разрешать бурение на офшорных месторождениях Флориды, так как это способно оказать воздействие на экологическую ситуацию в штате, который во многом основывает свою экономику на туристической активности.

Утром в среду внешний фон нельзя назвать позитивным, хотя для российских активов актуальным является нефть выше $69 за баррель Brent. Поэтому какой-то существенной просадки рынка ожидать сложно. У рубля также достаточно поводов для укрепления - это и размещение ОФЗ, и высокие цены на нефть. Соответственно, в первой половине дня доллар будет торговаться ниже 57 рублей.