Рубль вырос к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине вслед за уверенно дорожающей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,83-56,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,83 руб./$1 (-16,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом упал до 67,8 руб./EUR1 (-18,25 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 17,43 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 61,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,88 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 41,03 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепляется к доллару и евро на старте торгов среды следом за нефтью, которая продолжает дорожать после роста накануне и находится на максимальном уровне за три года на сигналах сокращения запасов топлива в США. Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах по итогам минувшей недели рухнули на 11,2 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве поднялась на 0,41% - до $69,1 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,73% - до $63,42 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на $1,04 (1,53%) - до $68,82 за баррель. Стоимость WTI увеличилась на $1,23 (1,99%) - до $62,96 за баррель. Обе марки завершили сессию на максимальных отметках с декабря 2014 года.

Если официальные статданные Минэнерго, которые будут обнародованы в 18:30 по Москве в среду, совпадут с данными API, сокращение запасов станет максимальным для данного времени года с 1999 года. Тем не менее аналитики ожидают менее существенного падения - на 3,75 млн баррелей.