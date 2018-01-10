"Роснефть" не будет участвовать в аукционе по продаже газовых активов "АЛРОСА"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Инвестиционный комитет ПАО "НК "Роснефть" в среду рассмотрел вопрос о возможном участии компании в объявленном аукционе по продаже газовых активов ПАО "АК "АЛРОСА" . По итогам рассмотрения принято решение о неучастии в аукционе, говорится в сообщении на сайте "Роснефти" .

"В конце декабря 2017 г. "Роснефть" выразила заинтересованность в рассмотрении возможности приобретения газовых активов "АЛРОСА", расположенных в непосредственной близости, а также в границах месторождений компании. В связи с чем "Роснефть" направила продавцу и регуляторам свои предложения по изменению условий аукциона с целью обеспечения его прозрачности, конкурентности и бюджетной эффективности. На дату, обозначенную для перечисления залога, компания не получила никакой информации об изменении условий аукциона", - отмечается в информации.

"На основе имеющейся и неопровергнутой предварительной геологической информации можно сделать вывод о наличии рисков списания существенной части запасов после их приобретения. При этом Роснедра подтвердили невозможность в настоящее время актуализировать геологическое качество этих активов. В то же время объявленные условия аукциона предусматривают отказ покупателя от выставления продавцу каких-либо требований, в случае если качество приобретенных активов окажется не соответствующим характеристикам, заявленным продавцом. Также это касается и отсутствия достоверной информации о финансовом состоянии офшорных компаний, на которых оформлены продаваемые активы "АЛРОСА" и их возможном обременении", - подчеркивается в сообщении.

"Роснефть" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу по поводу аукциона на приобретение газовых активов "АЛРОСА", ФАС 15 января рассмотрит эту жалобу нефтяной компании.

ФАС ранее сообщала, что заявки на аукцион по газовым активам "АЛРОСА" подали "НОВАТЭК" и Газпромбанк , а также три структуры "Роснефти" ("РН-Холдинг", "РН-Газ" и "Башнефть" ).