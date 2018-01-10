Баффет предсказал "плохой конец" рынку криптовалют

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ажиотаж вокруг биткойна и других криптовалют вряд ли закончится хорошо, считает американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет.

"В плане криптовалют в целом, я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец, - заявил Баффет в интервью CNBC. - Когда это случится или как, я не знаю".

Говоря о фьючерсах на биткойн, Баффет отметил, что не стал бы открывать "короткие" позиции на этом рынке.

"Мы не имеем их, не шортим и никогда не откроем позиции в них", - заявил инвестор.

"У меня достаточно трудностей с вещами, о которых, как я думал, знаю кое-что, - сказал Баффет. - С какой стати я должен открывать "длинную" или "короткую" позицию в чем-то, о чем я не имею представления".

Курс биткойна в среду снизился на 0,9% - до $14316,12, свидетельствуют данные CoinDesk. За минувшие 12 месяцев курс криптовалюты вырос примерно на 1500%.

Накануне глава JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон заявил в интервью телеканалу Fox Business, что сожалеет о своем прошлогоднем заявлении, в котором он назвал биткойн "мошенничеством". Между тем он отметил, что по-прежнему считает курс криптовалюты завышенным, и добавил, что ему не очень интересна эта сфера.