Китай опроверг сообщения о планах замедлить покупки гособлигаций США

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Государственное валютное управление Китая (SAFE), являющееся частью центрального банка, в четверг опровергло сообщения о том, что Пекин планирует замедлить покупки американских гособлигаций или полностью прекратить их.

Соответствующее заявление пресс-службы размещено на официальном сайте ведомства.

В американских СМИ в среду прошли сообщения со ссылкой на источники, что высокопоставленные чиновники в Пекине рекомендовали госуправлению ограничить вложения в US Treasuries. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries достигла максимума за 10 месяцев, доллар подешевел, а золото подорожало до максимума за 4 месяца.

"Мы узнали об этом через сообщения в СМИ. В таких новостях могли быть использованы недостоверные источники информации, они могли быть сфальсифицированы", - отмечается в заявлении SAFE.

Вместе с тем в тексте не сформулирована текущая позиция в отношении рынка гособлигаций США и не уточнено, были ли в ней какие-либо изменения в последнее время.

SAFE подчеркивает, что управление инвестициями осуществляется с целью диверсификации, а также сохранения и повышения стоимости активов, при этом учитывается рыночная конъюнктура.

На протяжении большей части 2017 года Китай наращивал вложения в US Treasuries. Согласно данным министерства финансов США, на конец октября объем китайских инвестиций был близок к $1,2 трлн.

Гособлигации США всех сроков обращения в четверг перешли к росту на заявлениях SAFE, доходность снижается.