Рубль слабо изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка повышается, евро снижается на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине на фоне относительно стабильных цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,00-57,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,04 руб./$1 (+1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом ослабел до 68,1 руб./EUR1 (-14,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 5,9 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 62,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,91 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 21,59 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине на старте торгов следом за нефтью, цены на которую слабо снижаются после данных о сокращении американских запасов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве уменьшилась на 0,14% - до $69,1 за баррель. Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром подешевела на 0,09% - до $63,48 за баррель. Накануне нефть WTI закрылась на отметке $63,57 за баррель - максимума на закрытие более чем за три года, в ходе торгов контракт достигал $63,67 - самой высокой отметки с 9 декабря 2014 года.

По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,9 млн баррелей - больше ожиданий рынка.

При этом резервы бензина увеличились на 4,1 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей.

Добыча нефти в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с. Минэнерго существенно пересмотрело базовые параметры расчета, что стало одной из причин резкого снижения.