КС РФ ограничил право следователей изымать производственные активы в экономических делах

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Производственные активы, не принадлежащие фигурантам уголовного дела в сфере экономики, должны незамедлительно возвращаться собственнику или владельцу на ответственное хранение после проведения следственных действий, следует из постановления Конституционного суда РФ, опубликованного в четверг.

"При решении уполномоченными лицами органов предварительного следствия и дознания <...> вопроса об изъятии, приобщении к материалам уголовного дела и удержании в режиме хранения в качестве вещественных доказательств предметов, используемых для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг при осуществлении предпринимательской деятельности <...>, указанные вещественные доказательства не должны изыматься <...>, если обеспечение их сохранности и проведение с ними необходимых следственных действий, а равно предотвращение их использования для совершения преступлений не требуют - с учетом их особенностей и иных обстоятельств конкретного дела - такого изъятия", - говорится в постановлении. Если же изъятие все же необходимо, то "после проведения с ними необходимых следственных действий, они незамедлительно возвращаются собственнику или владельцу на ответственное хранение", гласит документ.

Постановление КС РФ затрагивает не все производственные активы, которые интересуют следователей в рамках их профессиональной деятельности. Речь идет исключительно о предметах, не принадлежащих подозреваемым, обвиняемым или лицам, несущим материальную ответственность за их действия, а также связанным с ними юридическим лицам.

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