Экономика

Рубль снизился к доллару и евро на фоне спроса на валютную ликвидность

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине благодаря спросу участников торгов на валютную ликвидность.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,51-56,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,53 руб./$1 (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом вырос до 68,02 руб./EUR1 (+20,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 14,7 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 61,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 46,82 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - всего на 0,4 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в рамках технической коррекции после роста в предыдущие сессии и благодаря увеличению спроса на валютную ликвидность со стороны участников рынка.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу, но продолжают находиться на максимальных отметках за три года. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 0,16% - до $69,25 за баррель. В ходе торгов четверга цена контракта превышала $70 за баррель впервые с начала декабря 2014 года. Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на 0,56% - до $63,44 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать данные министерства энергетики США, выражая оптимизм по поводу снижения запасов нефти в США и в мире как признака ребалансировки рынка, так как именно эту цель ставила перед собой ОПЕК, принимая решение об ограничении добычи.

Вместе с тем сами представители ОПЕК выражают опасения в связи с резким повышением цен на нефть, поскольку это может стать дополнительным стимулом для увеличения добычи в Штатах.

Теги: Московская биржа
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