Сальдо внешней торговли РФ в январе-ноябре выросло на 27,6%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-ноябре 2017 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 27,6% - до $116,1 млрд, сообщили в Федеральной таможенной службе.

По итогам 10 месяцев 2017 года, рост торгового сальдо равнялся 27,7% в годовом сравнении.

Экспорт из России в январе-ноябре 2017 года составил $321 млрд, по сравнению с январем-ноябрем 2016 года он увеличился на 25,5%.

Импорт России в январе-ноябре 2017 года составил $205 млрд и по сравнению с январем-ноябрем 2016 года возрос на 24,3%.

Внешнеторговый оборот России за январь-ноябрь 2017 года составил $526 млрд и по сравнению с январем-ноябрем 2016 года увеличился на 25,0%.

Основой российского экспорта в январе-ноябре 2017 года в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 64,5% (в январе-ноябре 2016 года - 62,4%). По сравнению с январем-ноябрем 2016 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 29,8%, а физический - на 4,0%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса поднялись физические объемы экспорта каменного угля на 12,7%, природного газа - на 7,0%, дизельного топлива - на 3,4%, нефти - на 1,3%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта автомобильного бензина на 25,9%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе-ноябре 2017 года составила 10,1% (в январе-ноябре 2016 года - 9,9%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с январем-ноябрем 2016 года на 28,0%, а физический снизился на 3,2%. Сократились физические объемы экспорта чугуна на 13,1%, алюминия - на 6,0%, ферросплавов - на 5,8%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 5,6%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта меди и медных сплавов на 13,6%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-ноябре 2017 года составила 5,9% (в январе-ноябре 2016 года - 6,7%).

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-ноябре 2017 года составила 5,4% (в январе-ноябре 2016 года - 6,2%).

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-ноябре 2017 года составила 5,1% (в январе-ноябре 2016 года - 5,3%).

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе-ноябре 2017 года приходилось 51,5% (в январе-ноябре 2016 года - 49,9%).

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-ноябре 2017 года составил 18,4% (в январе-ноябре 2016 года - 19,2%).

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-ноябре 2017 года составила 11,4% (в январе-ноябре 2016 года - 12,4%).

Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-ноябре 2017 года, как и в аналогичном периоде 2016 года, составил 5,9%.

Основными торговыми партнерами России в январе-ноябре 2017 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $77,6 млрд (рост на 32,1% к январю-ноябрю 2016 года), Германия - $44,8 млрд (рост на 22,8%), Нидерланды - $36,5 млрд (рост на 24,9%), Италия - $21,4 млрд (рост на 18,0%), США - $20,8 млрд (рост на 15,8%), Турция - $19,3 млрд (рост на 37,0%), республика Корея - $18,0 млрд (рост на 31,7%), Япония - $16,8 млрд (рост на 15,9%), Польша - $14,6 млрд (рост на 24,9%), Франция - $13,7 млрд (рост на 15,0%).