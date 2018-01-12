Дворкович заявил об индексации утильсбора на автомобили "в разной степени"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Утилизационный сбор на автомобили будет индексирован "в разной степени" - от 0% до 15% и чуть выше в зависимости от ряда факторов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам в Ижевске в пятницу.

"Будет (проиндексирован - ИФ), но в разной степени: по каким-то позициям будет нулевая индексация, по каким то 15%, по каким-то чуть выше - там, где более серьёзно снижаются другие налоги. Мы посмотрели, просто фиксированно чуть выше проиндексировать. Там очень разные проценты, все сильно зависит от динамики других платежей, состояния рынка и всего, что связано с темой утилизации автомобилей", - сказал чиновник.

По его словам, сегодня "буквально по паре позиций расчёт выверяется". "Я думаю, что до конца дня будет документ, который пойдёт на визирование", - добавил он.

Камень преткновения

Размер индексации утилизационного сбора остается основным вопросом для дальнейшей деятельности автопроизводителей в РФ. Так, в пятницу Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), подводя итоги продаж автомобилей в РФ в 2017 г., впервые не смогла предоставить прогноз на 2018 г., указав на отсутствие ясности с размерами индексации утильсбора.

"Главная причина - неопределённость, вызванная недавними изменениями планов правительства касательно уровня увеличения утилизационного сбора в 2018 г. Насколько мы знаем, финальное решение правительства по этому вопросу ещё не оглашено. Пока этого не случится, участникам рынка будет сложно оценить воздействие на их бизнес", - отмечается в материалах АЕБ.

"АЕБ опубликует свой прогноз, когда будут ясны рамочные условия ведения бизнеса", - подчеркнул глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Инициативный Минпромторг

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники писала, что Минпромторг предложил правительству с 2018 г. повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87-125%. Отечественным концернам его неофициально компенсируют, поэтому сильнее всего мера ударит по чистым импортерам. Но она заденет и построившие свои заводы в РФ иностранные концерны, пока импортирующие часть моделей (такая ситуация у BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group). По мнению экспертов, опрошенных изданием, рост сбора на фоне роста акцизов поднимет цены на машины на 10-17%.

При этом в Минпромторге не приводили размеров индексации утильсбора по отдельным категориям транспортных средств, указывая лишь среднезвешенный размер, и заявляли, что рост утильсбора не приведет к росту цен на произведенные в РФ автомобили.

"Индексация разнится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, в особенности бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта. Средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15-17,5%", - отмечали в министерстве.

В министерстве подчеркивали, что для потребителей индексация не приведёт к увеличению стоимости производимых в РФ автомобилей "в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018-2020 годах на поддержку автомобильной промышленности - более 125 млрд рублей ежегодно, включая субсидии на программы стимулирования спроса, производственных затрат производителей и выполнения ими экологических требований". "Таким образом, с учетом принимаемых мер поддержки, прогнозируется рост отечественного авторынка", - отмечало министерство, вновь не приводя других подробностей.