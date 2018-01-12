Рубль подешевел к бивалютной корзине на опасениях санкций

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на опасениях расширения антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 56,57 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 14,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,69 руб., укрепившись на 84 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 45,64 копейки - до 62,03 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая сообщения СМИ о скором принятии нового пакета антироссийских санкций. Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, меры, предусмотренные подписанным президентом США Дональдом Трампом в 2017 году законом о санкциях в отношении России, будут объявлены в ближайшем будущем. В предполагаемый список российских бизнесменов, приближенных к высшему руководству России, может войти более 50 человек (до 300 - с членами семей).

Опережающая динамика евро определяется рост котировок единой европейской валюты до максимальных отметок с декабря 2014 года на сигналах возможности скорого сокращения стимулов со стороны ЕЦБ.

Согласно протоколам декабрьского заседания ЕЦБ, регулятор может уже в начале 2018 года пересмотреть планы относительно своих будущих действий, что было воспринято участниками рынка как сигнал того, что ужесточение денежно-кредитной политики в еврозоне может начаться раньше, чем прогнозировалось.

Цены на нефть эталонных марок снижаются с достигнутых ранее максимумов за три года на новости о продлении приостановки американских санкций в отношении Ирана, сообщает Dow Jones. Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени уменьшились на 0,26% - до $69,08 за баррель. Цены фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на 0,47% - до $63,5 за баррель.

Президент США Дональд Трамп решил на 120 дней продлить режим приостановки санкций в отношении Ирана в рамках сделки по атому, заключенной Тегераном с "шестеркой" международных посредников. Таким образом, американская администрация пока что намерена соблюдать условия соглашения по ядерной программе Тегерана.

Это сообщение ослабило опасения трейдеров нефтяного рынка относительно возможных перебоев с поставками, что способствовало недавнему ралли котировок. С начала текущего года WTI подорожала на 5,5%.