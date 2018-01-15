Airbus в 2017 г. увеличил отрыв от Boeing по объему заказов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus SE в 2018 году увеличил преимущество перед американским конкурентом Boeing Co по объему заказов. Вместе с тем Boeing все еще остается мировым лидеров по годовым объемам производства и поставок пассажирских самолетов.

Всего за 2017 год Airbus получила заказы на 1 109 авиалайнеров - на 52% больше, чем в 2016 году, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе компании.

Прошлый год стал для Airbus рекордным с точки зрения продаж и новых заказов, включая самую большую сделку в ее истории.

Клиенты Boeing заказали строительство 912 самолетов. Таким образом, его отставание выросло до 197 воздушных судов. Airbus лидирует по числу заказов уже пять лет.

По итогам 2017 года Boeing поставил заказчикам 763 самолета - новый рекорд для концерна. При этом производство Airbus выросло на 30 самолетов, до 718.

В декабре Airbus получила новые заказы на 776 авиалайнеров, в том числе после подтверждения предварительных соглашений с Indigo Partners, Wizz Air, Frontier и Delta Air Lines.