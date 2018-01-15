Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Петербург обошел Москву в рейтинге роста цен на жилье, следует из отчета компании Knight Frank .

"За прошедший год, с III квартала 2016 по III квартал 2017 год, индекс прироста цен на жилье в Москве упал на 2,2%, в Санкт-Петербурге - вырос на 3,9%", - пишут аналитики.

Как уточняется, два крупнейших города России расположились соответственно на 135 и 82 местах мирового рейтинга.

В материалах добавляется, что рейтинг возглавляет Рейкьявик (Исландия), где цены на жилье за год выросли на 21,3%. На второй строчке рейтинга Измир (Турция) с 19,8%. На третьем - Гамильтон, (Канада) - 19,5%.

Самый высокий номинальный рост цен за последние пять лет - 129% - продемонстрировал Стамбул.

Рейтинг Global Residential Cities Index (GRCI) отслеживает показатели средних цен на жилье на основе официальных данных в местных валютах в 150 городах мира.