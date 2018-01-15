Суд подтвердил законность введения временной администрации в банке "Югра"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу бывшего руководства банка "Югра" на решение о законности введения временной администрации в кредитную организацию, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд на заседании в понедельник отклонил все ходатайства бывшего руководства "Югры", в частности, о привлечении Генпрокуратуры в качестве третьей стороны по делу и об истребовании плана участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. ЦБ и АСВ выступили против приобщения ходатайств банка.

Арбитражный суд Москвы в середине октября 2017 года признал законным решение ЦБ РФ о введении временной администрации в банк "Югра" и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Иск о признании незаконным этого решения регулятора был подан "Югрой" от имени бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева 24 июля. По его мнению, на момент введения временной администрации в банке не было признаков неликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций.

В Арбитражном суде Москвы находятся еще два иска, связанных с банком "Югра": иск о признании недействительным решения ЦБ об отзыве лицензии (суд подтвердил законность этого решения регулятора) и заявление Банка России о признании банка банкротом (его рассмотрение назначено на 13 февраля 2018 года).

ЦБ с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в банк "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что является страховым случаем). Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей. Отрицательная разница между активами и обязательствами ("дыра" в капитале) на 28 июля 2017 года оценивалась в 2,04 млрд рублей, на 8 сентября - в 86,09 млрд рублей.

Банк "Югра", основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".