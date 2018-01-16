Рубль слегка укрепился к евро на старте торгов на фоне высокой нефти

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Доллар США чуть подрос, а евро немного снизился к рублю на "Московской бирже" во вторник утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне высоких мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,30-56,37 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,37 руб./$1 (+5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом снизился до 69,075 руб./EUR1 (-12 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась всего на 2,6 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 62,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,31 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 25,76 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", в целом незначительные изменения валютного курса рубля на старте торгов вторника являются следствием высоких мировых цен на нефть, где колебания сорта Brent проходят у отметки $70 за баррель.

Котировки нефти марки WTI поднимаются в ходе торгов во вторник, в то время как Brent умеренно дешевеет после роста накануне, при этом обе марки близки к максимальным отметкам с декабря 2014 года. Ралли нефтяных котировок вызвано усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи. Между тем, аналитики крупнейших банков, включая Citigroup, Societe Generale и JPMorgan Chase, ожидают, что ускоренная ребалансировка рынка может привести к тому, что страны картеля и их партнеры откажутся от ограничений добычи уже в середине этого года, а не в декабре, как предполагает договоренность между ними.

На этом фоне мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени опустился на 0,4% - до $69,98 за баррель. Цена нефти WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к указанному времени повысилась на 0,23% - до $64,38 за баррель. По итогам сессии 15 января котировка фьючерса на Brent увеличилась на 0,56%, до $70,26 за баррель. Торги WTI в понедельник не проводились, поскольку в США отмечался День Мартина Лютера Кинга.