Coca-Cola впервые за 5 лет запустит в РФ новый бренд негазированного напитка

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Coca-Cola запускает в РФ новый бренд холодного чая FUZE TEA, сообщает компания.

Российский запуск проходит одновременно с выводом бренда на все европейские рынки компании. Для Coca-Cola в России это первый за 5 лет запуск нового бренда в категории негазированных безалкогольных напитков и один из крупнейших запусков за последние 10 лет, уточняется в сообщении.

Весь ассортимент FUZE TEA будет производиться в России на заводах в Истре, Новосибирске и Ростове-на-Дону, а также экспортироваться в Белоруссию. Напиток будет поставляться в магазины в алюминиевых банках объемом 0,33 литра, а также в ПЭТ-бутылках емкостью 0,5, 1 и 1,5 литра.

Как заявила генеральный менеджер подразделения Coca-Cola в России, на Украине, в Белоруссии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдавии Лана Попович, слова которой приводятся в пресс-релизе, бренд FUZE TEA хорошо известен потребителям в 52 странах мира. Компания вывела его на рынок в 2012 году в 14 странах, и через неполных три года он вошел в число 20 крупнейших брендов The Coca-Cola Company, генерирующих выручку более $1 млрд.

Под данным Nielsen, объем российского рынка холодного чая за январь-ноябрь 2017 составил около 14,8 млрд рублей. Доля компании Coca-Cola в денежном выражении, по данным на ноябрь 2017 года, составляла 41%.

The Coca-Cola Company является крупнейшим в мире производителем безалкогольной продукции, предлагает более 500 брендов газированных и негазированных напитков потребителям более чем в 200 странах мира.

Система Coca-Cola в России представлена ООО "Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг" и Coca-Cola HBC Россия. Инвестиции Coca-Cola в Россию превышают $5,7 млрд. Для производства напитков в России используются более 90% ингредиентов и материалов от российских поставщиков.

В России Coca-Cola HBC принадлежат заводы по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке, которые выпускают продукцию под брендами Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, BonAqua, Powerade, Schweppes, "Добрый", Rich, "Моя Семья", Pulpy и другими.