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Экономика

Эльвира Набиуллина передумала ехать на форум в Давос

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Банка России Эльвира Набиуллина не примет участие в ежегодной сессии Всемирного экономического форума, которая пройдет на следующей неделе в Давосе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Причины, по которым планы Набиуллиной изменились, в Банке России комментировать не стали.

Согласно программе форума, в пятницу, 26 января Набиуллина должна была принять участие в сессии "Конец легких денег" (The End of Easy Money) вместе с членом правления ЕЦБ Бенуа Кёре, основателем Bridgewater Associates Рэем Далио и председателем совета директоров UBS AG Акселем Вебером.

Участие Набиуллиной в форуме срывается уже второй раз. Ее первое выступление в Давосе планировалось два года назад, в январе 2016 г. Однако участие главы ЦБ в сессии, посвященной глобальным долговым проблемам, было в итоге отменено, так как Набиуллина в последний момент решила остаться в России из-за нестабильной ситуации на валютном рынке.

Российскую делегацию в Давосе в этом году возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович, также в форуме примут участие министры Максим Орешкин, Александр Новак, Николай Никифоров.

Теги: ЦБ, Банк России, Эльвира Набиуллина, Давос
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