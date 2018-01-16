ФАС попросила Минфин рекомендовать "АЛРОСА" изменить условия аукциона на газовые активы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ обратилась к Минфину с просьбой рекомендовать "АЛРОСА" изменить некоторые условия аукциона по газовым активам, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

"Учитывая то, что "АЛРОСА" курирует министерство финансов, мы все равно в процессе рассмотрения, пока жалоба была, мы обменивались мнениями, и все-таки просим Минфин, они могут подсказать "АЛРОСА", чтобы они некоторые условия поменяли", - сказал журналистам Артемьев.

Он напомнил, что "Роснефть" подавала жалобу на условия аукциона, однако затем она была отозвана нефтяной компанией в связи с отказом от участия в аукционе, что автоматически прекратило рассмотрение усмотренных регулятором нарушений.

"Верховный суд принял решения на эту тему, сложилась практика, что мы не имеем права рассматривать, если нет жалобы. Нужен факт жалобы, таков закон", - пояснил Артемьев.

"АЛРОСА" выставляет на продажу единым лотом 100% в кипрских Maretiom Investments и Velarion Investments. Maretiom контролирует 100% АО "Геотрансгаз", Velarion - 100% долей ООО "Уренгойская газовая компания".

Аукцион пройдет 19 февраля. Стартовая цена составляет 30 млрд рублей, задаток за участие - 21 млрд рублей. Претенденты на участие должны были до 10 января внести задаток и до 29 января - подать заявку на участие в аукционе. Продажа осуществляется в формате "as is", "АЛРОСА" не дает обязательств предоставлять покупателями гарантии по отсутствию финансовых, налоговых, юридических и иных рисков в отношении Maretiom и Velarion, а также по обязательствам этих компаний.

Условия торгов - оценка компаний, размер и сроки внесения задатка, отсутствие гарантий отсутствия рисков - вызвали претензии со стороны "Роснефти" . НК подавала заявку на участие в торгах, хотя изначально заявляла, что не будет принимать участия на предложенных условиях.

Кроме трех структур "Роснефти" ("РН-Холдинг", "РН-Газ" и "Башнефть" ) заявки в ФАС на участие в торгах подали "НОВАТЭК" и Газпромбанк).