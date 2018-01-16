Минфин РФ разработал законопроект об отмене репатриации экспортной выручки

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил распространить идею либерализации валютного законодательства в части отмены обязательной репатриации рублевой выручки экспортеров на их выручку в валюте. Инициатива сейчас обсуждается с ведомствами и ЦБ, к консенсусу стороны пока не пришли.

"Мы сначала решили с репатриацией рублёвой (выручки экспортеров - ИФ), а потом подумали - почему только с рублёвой, будем со всей репатриацией разбираться. Сейчас разработан законопроект, который предполагает полную отмену всех репатриаций экспортной выручки, и валютной тоже. Он в самой начальной стадии согласования, но, тем не менее, мы его разработали и пытаемся продвигать", - сказал замглавы ведомства Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"У нас есть три принципиально важных ограничения, которые сохранились: репатриация выручки для экспортеров, обязанность возврата аванса по импорту, ограничения по режиму счетов для граждан - для тех, которые живут заграницей больше 183 дней, по факту уже нет, а для тех, кто здесь, эти ограничения сохраняются - предполагается и отмена этих оставшихся ограничений", - сказал замминистра.

"Законопроект написан в Минфине, сейчас обсуждаем с ФНС, ФТС, ЦБ и Минэкономразвития. Минэк поддерживает, ФНС, ФТС - осторожно, а ЦБ - совсем осторожно", - добавил он.