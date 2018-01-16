Бинбанк собрался обратиться в суд с заявлением о банкротстве совладельцев КТЗ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС - Санируемый при участии ЦБ Бинбанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве совладельцев концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Михаила Болотина и Альберта Бакова, соответствующие уведомления опубликованы на "Федресурсе" (fedresurs.ru).

После провала плана реструктуризации долгов КТЗ, в том числе из-за неурегулированности внутригрупповой задолженности и отказа владельцев конвертировать часть долга в капитал, ВЭБ (основной кредитор концерна) инициировал процедуры банкротства в отношении производственных предприятий КТЗ. Концерн будет полностью передан в управление госкорпорации "Ростех", которая уже контролирует ряд предприятий его военного дивизиона.

Ранее иск о банкротстве бизнесмена М.Болотина подавала российская лизинговая компания "Трансфин-М", пытаясь взыскать около 1 млрд рублей, однако в декабре 2017 г. Арбитражный суд Москвы отказался признать обоснованным заявление о банкротстве. В ноябре также было прекращено производство по заявлению ПАО "Трансфин-М" о банкротстве А.Бакова.

В состав КТЗ входят 14 машиностроительных предприятий, которые производят технику для сельского хозяйства, строительства, железнодорожной инфраструктуры и нужд Минобороны РФ. На предприятиях концерна работает около 19 тыс. человек.