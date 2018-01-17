Греф выступил против "регулятивных песочниц" в отношении технологий

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка России Герман Греф считает, что вокруг технологий нужно создавать "нормальный тон", а не давать им послабления в рамках "регулятивных песочниц ".

"Сейчас какая-то необычная ситуация, "песочницы". Скажите, когда появились первые автомобили на улицах Нью-Йорка, Лондона - там что, были правила дорожного движения? Не нужно спешить, нужно поддерживать нормальный тон вокруг технологий", - сказал Греф на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

Он добавил, что нужно объяснять гражданам, что блокчейн и криптовалюта созданы не для формирования накоплений.

"Наверное, "песочница" - это не идеальный вариант и ответ на все, но совершенно точно - вариант многие вещи пощупать, посмотреть и прописать уже после того, как мы вместе с бизнесом поняли, что и как работает", - отметила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на той же сессии Гайдаровского форума. Она считает, что в регулировании технологий "лучше занимать взвешенную позицию в сложных вещах или в том, в чем мы не понимаем".