ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 января, составляет 56,5925 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,36%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 января, составляет 69,1730 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,21%.