Промсвязьбанк после докапитализации в первом квартале 2018 г. передадут РФ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Санируемый Промсвязьбанк, на базе которого власти создадут банк для обслуживания гособоронзаказа (ГОЗ), будет докапитализирован в первом квартале 2018 года и передан в собственность РФ, заявили журналистам в пресс-службе Банка России.

Регулятор, так же как и Минфин, не объясняет, почему выбор властей пал именно на этот банк, на докапитализацию которого может понадобиться 100-200 млрд рублей. До этого Промсвязьбанк не фигурировал в списке кредитных организаций, претендующих на роль опорного банка для обслуживания предприятий ОПК.

"Масштабы деятельности банка позволяют ему обслуживать широкий круг предприятий данного сектора. Промсвязьбанк специализируется на обслуживании и кредитовании предприятий реального сектора, в том числе обрабатывающей промышленности и машиностроения, одновременно банк имеет возможность предлагать предприятиям зарплатные проекты и полный спектр кредитования для физических лиц, имеет широкую филиальную сеть и представительства за рубежом (в Индии и Китае)", - заявили в ЦБ.

Регулятор указал, что характер деятельности Промсвязьбанка отвечает целям и задачам осуществления соответствующего банковского обслуживания и сопровождения в рамках закона "О государственном оборонном заказе".

"Банковское сопровождение государственного оборонного заказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями Промсвязьбанка", - заявили в ЦБ.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Новая схема санации, заработавшая в 2017 году, предполагает, что после завершения оздоровления ЦБ продает банк в рынок, чтобы избежать огосударствления банковского сектора. Однако в случае с Промсвязьбанком ЦБ отошел от этого принципа, в результате в первом квартале 2018 года в РФ появится новый госбанк.