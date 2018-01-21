Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Венесуэла в 2018 году увеличит добычу нефти, но уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно будет хорошим, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

"Думаю, что Венесуэла, судя по комментариям министра (министра нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэля Кеведо - ИФ), намерена в 2018 году вернуться к своим нормальным уровням добычи. Мы видим за последние несколько недель улучшения, думаю ситуация улучшится", - сказал он.

Министр отметил, что нормальный уровень добычи для Венесуэлы - около 2,3 млн б/с, а сейчас страна добывает около 2 млн б/с из-за кризиса в стране.

Аль-Румхи заметил, что даже если Венесуэла увеличит добычу, уровень исполнения сделки упадет, но "будет 100%, этого достаточно".

21 января в Омане проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Как сообщил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, запасы нефти в настоящее время превышают средний пятилетний уровень на 120 млн баррелей.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия ожидает ребалансировку рынка нефти ближе к концу 2018 года. По его словам, Саудовская Аравия продолжит играть значительную роль в выполнении сделки ОПЕК+.