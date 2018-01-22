Sanofi купит американскую Bioverativ за $11,6 млрд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi SA выкупит все находящиеся в обращении акции американской Bioverativ Inc за $11,6 млрд.

Sanofi заплатит по $105 за каждую акцию Bioverativ, что представляет собой премию в 64% к цене на закрытие торгов 19 января. Сделку планируется завершить в течение трех месяцев, сообщается в пресс-релизе французской компании.

Биофармацевтическая Bioverativ специализируется на препаратах для лечения гемофилии и других редких заболеваний крови. Выручка компании в 2016 году составляла $847 млн.

По расчетам Sanofi, рынок лекарств от гемофилии является крупнейшим среди редких заболеваний крови и оценивается в $10 млрд годовых продаж. Ожидается, что объем этого рынка будет расти более чем на 7% в год до 2023 года.