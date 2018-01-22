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Экономика

Акционеры Xerox призвали компанию уволить своего гендиректора

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Инвесторы Карл Айкан и Дарвин Дисон, два из трех крупнейших акционеров американской компании Xerox, призвали руководство компании уволить генерального директора Джеффа Джейкобсона и заняться поиском стратегических альтернатив для будущего развития компании.

Как сообщалось ранее, Xerox ведет переговоры с японской Fujifilm Holdings Corp., обсуждая различные варианты сделки, которая может как включать, так и не включать в себя смену контроля над Xerox.

Джейкобсон "не обладает необходимой квалификацией и способностями для управления компанией, и уж подавно - для проведения переговоров о важнейшей стратегической сделке", говорится в открытом письме инвесторов.

Айкану принадлежит 9,7% акций Xerox, Дисону - 6%.

На минувшей неделе они призвали компанию пересмотреть условия функционирования совместного предприятия с Fujifilm или вовсе выйти из него. СП двух компаний было создано 55 лет назад, оно занимается продажей копировальных аппаратов и принтеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Fuji Xerox на 75% принадлежит Fujifilm, его ежегодные продажи составляют порядка $10 млрд.

Xerox, основанная в 1906 году, была лидером на рынке копировальных аппаратов в течение нескольких десятилетий, однако со временем у нее появилось множество конкурентов, а серьезные технологические прорывы в корне изменили рынок и потребовали от компании реструктуризации.

Акции Xerox дорожают на 2,1% в начале торгов в понедельник. Капитализация компании снизилась на 2,7% за последние три месяца, до $8,08 млрд.

Теги: Xerox, Fujifilm
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