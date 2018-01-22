Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с бумагами металлургических и энергетических компаний на фоне укрепления рубля, стагнации нефти и подросшей фондовой Европы; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и закрепился выше рубежа 2300 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2308,61 пункта (+1%), индекс РТС - до 1285,33 пункта (+1,1%) - максимум с июля 2014 года; рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,8%.

Доллар просел до 56,59 руб./$1 (-0,13 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Интер РАО" (+5,8%), "Россетей" (+4,2%), "Мечела" (+4,1% и +4,1% "префы"), "РусГидро" (+3,2%), "ФСК ЕЭС" (+2,6%), "Мосбиржи" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,8%), "Ростелекома" (+1,7%), обновили свои максимумы бумаги "Татнефти" (+2,9% и +1,4% "префы").

Ралли акций ФСК и "Россетей" началось в прошлую пятницу, когда бумаги выросли в среднем на 8% на новостях о дивидендах: председатель правления ФСК заявил о том, что чистая прибыль компании за 2017 год по МСФО может вырасти на 15% - до 78-79 млрд рублей, и компания планирует направить на дивиденды по итогам прошлого года 50% от ее объема.

Подешевели в понедельник акции "РусАла" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,1%), "префы" "Башнефти" (-0,9%), Сбербанка (-0,7%) и "Россетей" (-0,3%).

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (просела Япония, вырос Китай) на фоне новостей о приостановке нормальной работы правительства США, также нет единого вектора в Европе (FTSE просел на 0,2%, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,2%).

Однако продолжилось ралли к новым вершинам в США (индекс S&P 500 прибавил 0,3%), поскольку позитивная корпоративная отчетность перевесила негатив со стороны угрозы временной приостановки работы правительства и госучреждений.

Нефть к вечеру подросла на новостях от ОПЕК+ после снижения в пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $68,7 за баррель (+0,1% и -1% в пятницу), мартовская цена WTI - $63,36 за баррель (+0,1% и -0,9% в пятницу).

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье провел первое в этом году заседание в Маскате, столице Омана. Рост цен на нефть в конце 2017 года до уровней, близких к $70 за баррель, вдохновил участников сделки ОПЕК+, но пока они осторожно оценивают перспективы ребалансировки рынка. Участники соглашения об ограничении добычи не исключали, что сделка может быть продлена и после 2018 года, если появится такая необходимость.

При этом министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявил, что вместо продления сделки о сокращении нефтедобычи после 2018 года между участниками сделки ОПЕК+ может быть внедрен новый тип соглашения.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, приостановка работы федеральных ведомств и правительства США вызывает определенную настороженность на рынках, но реальное влияние кратковременного прекращения финансирования федеральных властей США на глобальные рынки остается под вопросом.

В интервью агентству Bloomberg министр энергетики РФ Александр Новак и его саудовский коллега Халид аль-Фалих подчеркнули, что Россия и ОПЕК как минимум до конца текущего года будут по-прежнему прилагать усилия, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.

По словам старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, рынок акций в понедельник проигнорировал внешний негатив и возобновил восходящую динамику, которую вечером подогрело позитивное открытие торгов в США, несмотря на "шатдаун" (приостановлена работа федерального правительства, на работу в понедельник не выйдут сотрудники некоторых госучреждений).

Индекс МосБиржи смог закрепиться выше 2300 пунктов, что говорит в пользу продолжения роста. При этом целью, при позитивном развитии сценария, может оказаться отметка 2900 пунктов, что сейчас выглядит достаточно "фантастически".

На графике американской валюты техническая картина в последнее время не претерпела существенных изменений, и пока все говорит в пользу продолжения снижения доллара с вероятным тестированием отметки 56 руб./$1. При этом первым сигналом к возможному изменению ситуации может стать пробой сопротивления на отметке 57 руб./$1, считает Б.Зварич.

Руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов связывает укрепление рубля с продажей экспортной выручки в рамках налогового периода. Кроме того, российская валюта пользуется слабостью доллара, который находится под давлением из-за внутриполитических неурядиц в США.

В Вашингтоне продолжаются споры республиканцев и демократов о параметрах расходов на программы для эмигрантов. Так как проблема не была вовремя урегулирована, федеральное правительство приостановило работу. В понедельник, как ожидается, в Сенате пройдет голосование о предоставлении чиновникам временного финансирования.

Нефть приостановила снижение после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о том, что даже после истечения срока действия глобального пакта ОПЕК+ мировые производители сырья продолжат согласовывать свои позиции. Кроме того, по данным компании Baker Hughes, в США зафиксировано снижение количества буровых установок на 5 штук (до 747 единиц).

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций в росте поддержал сектор электроэнергетики, который несколько отстал от остальных с начала года. К тому же дивидендная доходность по сектору может быть достаточно высокой. В частности, "Россети" могут принять новую дивидендную политику, согласно которой будет выплачиваться 50% от прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая из них будет больше. На противоположном полюсе рынка преобладают бумаги экспортеров, которые реагировали на небольшое укрепление рубля, и розничный сектор. Группа "Акрон" (-2,6%) сообщила о росте производства удобрений в 2017 году на 16,1%, однако акции упали из-за закрытия 23 января реестра акционеров на получение дивидендов.

Волатильность рубля остается низкой, так как укрепляться ему не дают валютные покупки Минфина и неопределенность с новыми ограничениями США против РФ. От ослабления рубль удерживают достаточно высокие цены на нефть и налоговые платежи на текущей неделе.

Нефть получила сразу несколько поводов, чтобы не снижаться: в США сократилось число активных нефтяных буровых, ослаб доллар, а министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии заявил, что производители выразили готовность продолжить работу над поддержанием баланса на рынке за пределы 2018 года. Возможно, что нефтедобывающие страны пока лишь готовят стратегию выхода из соглашения, что будет осуществляться постепенно.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова, американский рынок акций продолжает рост, Китай порадовал статистикой по росту ВВП за IV квартал (+6,8%) и промпроизводству за декабрь (+6,2%), в еврозоне инфляция в декабре сохранилась на отметке 1,4% в годовом выражении. Комментарии членов управляющего совета ЕЦБ содержат все больше намеков на более активное ужесточение монетарной политики - возможно, ЕЦБ укажет точную дату окончания программы выкупа активов (это может быть сентябрь или даже раньше).

Российский рынок акций берет новые высоты, индекс МосБиржи превысил отметку 2300 пунктов. Нефть марки Brent торгуется в коридоре $68-69 за баррель, доллар к рублю дешевеет, хотя Минфин РФ через механизм интервенций не дает российской валюте укрепиться слишком сильно. Высокая цена на нефть позволяет активно пополнять ФНБ, в планах министерства - нарастить его объемы до 7% ВВП и выше (на 1 января 2018 года объем ФНБ достиг 3,75 трлн руб., что эквивалентно 3,9% ВВП).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили акции "Белона" (+12%), "префы" банка "Возрождение" (+10,5%), бумаги "МРСК Урала" (+5,4%), "ОГК-2" (+5,2%), "МРСК Сибири" (+4,6%), "Энел Россия" (+4%).

Подешевели акции "Акрона" (-2,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (-2,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-1,6%), банка "Возрождение" (-1,6%), "М.Видео" (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 32,826 млрд рублей (из них 6,103 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).