Цена на Brent увеличилась до $69,06 за баррель

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в понедельник на заявлениях представителей ОПЕК+ о намерении продолжать ограничивать нефтедобычу.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:13 МСК увеличилась на $0,45 (0,66%) - до $69,06 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,23 (0,36%) - до $63,6 за баррель.

Как заявил в воскресенье министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, ограничение нефтедобычи должно продолжаться до конца 2018 года, поскольку запланированная ребалансировка рынка случится лишь в следующем году.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак подчеркнул, что "текущая ситуация на рынке еще не до конца говорит о достижении цели по ребалансировке рынка, поэтому мы будем продолжать совместную работу".

Участники соглашения об ограничении добычи не исключили, что сделка может быть продлена и после 2018 года, если появится такая необходимость.

Вместе с тем многие эксперты, включая аналитиков JPMorgan Chase и Citigroup, говорят о том, что баланс спроса и предложения на рынке может восстановиться быстрее, чем прогнозируют страны ОПЕК+, и участники соглашения могут начать наращивать добычу уже с середины текущего года.

Также в понедельник стало известно, что Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликует еженедельный отчет о запасах топлива в стране как и планировалось, в 18:30 по Москве в среду, несмотря на приостановку работы правительства США.

Этот отчет является важным фактором, влияющим на нефтяные котировки.