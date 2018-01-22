Капитал первого уровня Промсвязьбанка в декабре 2017 г. составил минус 134 млрд руб.

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Капитал первого уровня санируемого Промсвязьбанка на 25 декабря 2017 года стал отрицательным и составил минус 134 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении подконтрольной банку PSB Finance S.A. на сайте Ирландской фондовой биржи.

Капитал банка снизился из-за понесенных кредитной организацией убытков на 208 млрд рублей.

PSB Finance S.A. уведомил держателей субординированных облигаций седьмой серии о списании этих инструментов. Предполагается списать суборды этой серии на $283,7 млн и проценты по ним на $4 млн.

Достаточность капитала банка первого уровня в декабре 2017 года опустилась ниже 2%, а на 25 декабря составила 0%, отмечается в сообщении.

Уставный капитал Промсвязьбанка в январе 2018 года был списан до 1 рубля. Эта процедура проводится в рамках финансового оздоровления. Предполагается, что после списания капитала банк будет докапитализирован и его акционером станет Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

ЦБ РФ 15 декабря 2017 года объявил о санации Промсвязьбанка. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей. Банк России 22 декабря сообщил об утверждении изменений в план повышения финансовой устойчивости этого банка, что означало прекращение обязательств по его субордам.

Основными акционерами Промсвязьбанка через Promsvyaz Capital B.V. являлись Алексей и Дмитрий Ананьевы (50,03%). Еще 11,75% принадлежало Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Кроме того, 10% банка владел НПФ "Будущее", 9,99% - НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", входящие в одну группу лиц. Однако, по данным источников "Интерфакса", пенсионные фонды продали свои пакеты акций до объявления о санации.

Летом Промсвязьбанк попал в число четырех банков, о неустойчивом положении которых в рассылке для клиентов сообщил сотрудник "Альфа-Капитала" Сергей Гаврилов. Два из этих четырех банков - банк "Открытие" и Бинбанк - подпали под санацию, которую проводит ЦБ по новой схеме через ФКБС, до Промсвязьбанка. Четвертым в этом списке назывался МКБ.

Промсвязьбанк по итогам третьего квартала 2017 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", МКБ - 9-е место в этом рэнкинге.