Еврогруппа похвалила Грецию за оздоровление финансовой системы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Еврогруппа (министры финансов стран ЕС, использующих евро) приветствовала выполнение Грецией практически всех согласованных с кредиторами предварительных мер, необходимых для ее финансовой поддержки через Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), уже с февраля может быть получен четвертый транш по этой программе.

Как сообщается в коммюнике Еврогруппы в понедельник, такие выводы сделаны на основании отчета о выполнении пакета мер по либерализации греческой экономики, представленного в рамках третьего обзора программы финансового спасения Греции, представленного 4 декабря.

"Примечательно, что греческие власти утвердили государственный бюджет 2018 года, который соответствует согласованной первичной цели увеличения на 3,5% ВВП, - говорится в коммюнике. - Более того, отчет европейских институтов о выполнении (требований) показывает, что греческие власти превзошли бюджетные цели, установленные в течение последних трех лет (2015-2017 гг.). Греческие власти продолжали повышать собираемость налогов через Независимый орган публичных доходов и укрепили справедливость и эффективность системы социального обеспечения".

Бизнес-среда в Греции, отмечается в документе Еврогруппы, улучшилась за счет мер, направленных на открытие возможностей регулируемого профессионального бизнеса, совершенствования системы лицензирования инвестиций, отмены правил, которые излишне ограничивали конкуренцию на товарных рынках, а также открытия энергетических рынков. Достигнут прогресс в решении вопросов, связанных с проблемными кредитами.

Еврогруппа призывает греческие власти в срочном порядке выполнить оставшиеся предварительные меры.

После этого и при условии завершения национальных процедур руководящие органы ЕСМ, как ожидается, примут дополнительный Меморандум о взаимопонимании и одобрят выделение четвертого транша программы ЕСМ.

Четвертый транш в размере 6,7 млрд евро будет выплачен Греции в два приема, начиная с февральской выплаты 5,7 млрд евро для покрытия потребностей в обслуживании долга. Последующая выплата может быть одобрена весной.

Теперь Еврогруппа сосредоточит внимание на заключительных этапах программы ЕСМ, которая, как ожидается, завершится в августе 2018 года.