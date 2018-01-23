Рубль немного вырос к бивалютной корзине следом за дорожающей нефтью

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне умеренного укрепления нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,44-56,54 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,48 руб./$1 (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом снизился до 69,14 руб./EUR1 (-8,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 5,04 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 62,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,11 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,5 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на старте торгов вторника, следуя за рынком энергоносителей. Цены на "черное золото" растут на ожиданиях снижения запасов этого топлива в США по итогам очередной недели. Участники рынка ждут еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране, который будет обнародован в 18:30 по Москве в среду.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по Москве подорожали на $0,37 (0,54%) - до $69,4 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена поднялась на $0,42 (0,61%) и составила $69,03 за баррель.