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Индекс МосБиржи утром обновил максимум на внешнем позитиве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром во вторник обновил исторический максимум по индексу МосБиржи на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти, после чего "быки" взяли паузу и ряд бумаг корректируется вниз в рамках фиксации прибыли.

К 11:10 по Москве индекс МосБиржи составил 2307,85 пункта (-0,03%, максимум сессии и новый пик - 2315,51 пункта), индекс РТС - 1288,02 пункта (+0,2%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 2%.

Доллар стоит 56,45 руб./$1 (-0,05 рубля).

В лидерах роста выступают акции АФК "Система" (+2%), "Мечела" (+1,8% и +0,9% "префы"), "Россетей" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "Мосбиржи" (+1%), "РусАла" (+1%), "Распадской" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), "префы" Сбербанка (+0,9%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (-1,2%), "Башнефти" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Татнефти" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "Северстали" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "префы" "Россетей" (-1,2%).

Биржи США накануне ощутимо выросли после того, как власти США согласовали продление финансирования работы правительства страны до 8 февраля. Президент США Дональд Трамп подписал этот закон. Таким образом, трехдневная приостановка работы федерального правительства завершилась.

Вместе с тем отмечается, что республиканцы и демократы пока так и не договорились по бюджетным вопросам, в частности, о финансировании программ в сфере иммиграции, военным и социальным расходам, и 8 февраля правительство может вновь оказаться без денег.

Международный валютный фонд в понедельник увеличил прогноз роста мирового ВВП на 2018 год до 3,9% с 3,7%, ожидавшихся в октябре. По итогам 2017 года рост мирового ВВП, по оценке фонда, составил 3,7%. Прогноз роста экономики США на 2018 год повышен на 0,4 процентного пункта, до 2,7%, на 2019 год - на 0,6 п.п., до 2,5%.

В Азии во вторник также преобладал рост индексов на новости о возобновлении нормальной работы правительства США, растут Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,2-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Банк Японии по итогам январского заседания сохранил без изменений все параметры своих стимулирующих программ, но при этом чуть более оптимистично, чем три месяца назад, высказался в отношении инфляционных ожиданий. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии была оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1%, говорится в заявлении банка. Оба решения совпали с прогнозами экспертов. При этом банк отметил, что инфляционные ожидания в стране стабильны, тогда как три месяца назад говорилось об их снижении.

Нефть дорожает

Нефть утром во вторник также дорожает, поддержку ценам оказывают ожидания сокращения запасов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $69,35 за баррель (+0,5% и +0,6% в понедельник), мартовская цена WTI - $63,89 за баррель (+0,5% и +0,4% накануне).

Участники рынка ждут еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране, который выйдет в среду в 18:30 МСК. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, нефтяные резервы сократились по итогам минувшей недели на 2,25 млн баррелей.

Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, цены на нефть и спрос на рисковые активы продолжают оказывать поддержку рынку акций. Сохраняются надежды на то, что ФРС пока не будет слишком активно ужесточать денежно-кредитную политику. Кроме того, в США завершился 3-дневный shutdown - выделение Конгрессом финансирования позволит американскому правительству продолжить работу до 8 февраля.

Форум в Давосе

Во вторник начинает работу Всемирный экономический форум в Давосе, в котором, как ожидается, примет участие рекордное число лидеров стран "Большой семерки" и "Большой двадцатки". Делегацию из России возглавит первый вице-премьер Аркадий Дворкович. Главной темой станет необходимость сотрудничества по глобальным вопросам, в частности касающимся безопасности, экономики и окружающей среды.

На российском рынке сохраняется осторожность в свете риска введения новых санкций США (29 января), несмотря на указания на то, что "токсичный" сценарий (запрет на суверенный долг) может не реализоваться.

Комментарии экспертов

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, позитивный внешний фон утром во вторник подпорчен только снижением ряда промышленных металлов, но это не помешало индексу МосБиржи обновить исторический максимум. Здесь пока можно говорить о потенциале повышения индикатора до 2320-2330 пунктов, затем уже на рынке начнут проявлять осторожность. Рубль также укрепляется, поскольку доллар на глобальном рынке не спешит отыгрывать потери последних дней.

Похоже, что многие инвесторы уже начали ждать заявлений от ЕЦБ по поводу более четких планов выхода из сверхмягкой денежной политики (заседание европейского регулятора состоится в четверг).

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также считает, что аппетит к риску у мировых инвесторов вырос благодаря продлению работы правительства США до 8 февраля и хорошей отчетности компаний за IV квартал 2017 года. Теперь после бурного роста рынки могут приступить к консолидации и переключат внимание на ньюсмейкеров форума в Давосе. Не исключено, что будет затронута тема санкций против российского бизнеса.

Однако на данный момент больше внимания необходимо уделить прогнозам по запасам нефти в США. В силу аномальных холодов запасы снизятся, что поддержит нефтяные цены на высоком уровне. На этом фоне рубль будет стабильно торговаться возле отметки 56,5 руб./$1, а с середины недели он также получит дополнительный импульс к укреплению благодаря основным налоговым платежам в конце текущей недели.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции "Русгрэйн Холдинга" (+23,2%), АО "Русолово" (+2,3%), "ТГК-1" (+1,3%), "Яндекса" (+1,2%), "МРСК Волги" (+1%).

Подешевели бумаги ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (-4,4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-2,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-1,7%), "Энел Россия" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 по Москве составил 7,689 млрд рублей (из них 2,016 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Теги: МосБиржа
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