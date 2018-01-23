Никифоров предупредил о миллиардных потерях Microsoft из-за ограничения продаж в РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ограничения поставок ПО российским клиентам из-за возможных санкционных рисков чреваты для Microsoft миллиардными потерями, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в кулуарах форума в Давосе.

"Закончится тем, что компания потеряет практически полностью рынок в несколько миллиардов долларов с точки зрения корпоративных государственных клиентов в нашей стране", - сказал он.

Никифоров напомнил, что, помимо стоимости лицензий, Microsoft потеряет и ряд других услуг, которые оказывают в РФ сама компания и ее партнеры.

"Мы не понимаем, какой в этом практический смысл, это совершенно бесполезная история с точки зрения самой целесообразности этих санкций", - добавил министр.

Накануне СМИ сообщили, что два официальных дистрибутора корпорации Microsoft в России — Merlion и RRC — ввели ограничения на продажу программных продуктов компании для более чем 200 российских компаний из-за введения США новых санкций.