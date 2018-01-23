Главные новости
СпортИх не допустили к ОлимпиадеКультураМинкультуры отозвало у фильма "Смерть Сталина" прокатное удостоверениеКультура"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на "Оскар"
Экономика

ФТС освободит от импортных пошлин компоненты для экспортируемых из РФ автомобилей VW

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) освободит Volkswagen Group Rus от уплаты ввозных пошлин на компоненты, используемые для производства автомобилей, которые предназначены для экспорта из РФ.

Соответствующее соглашение стороны подписали во вторник, передал корреспондент "Интерфакса".

"Это таможенное правило существует много лет, но автопром не мог им воспользоваться, потому что отсутствовала синхронизация данных с таможенной службой. Теперь ФТС сможет отслеживать каждый ввозимый компонент, его установку и вывоз из страны. А мы не будем платить ввозные пошлины на такие компоненты", - пояснил журналистам гендиректор VW в России Маркус Озегович.

По его словам, выгода в пересчете на одну экспортированную машину составит около 100 евро, порядка 15 евро - в пересчете на вывезенный двигатель. "Конечно, это делает продукцию более конкурентоспособной и помогает создать новые рабочие места", - добавил топ-менеджер.

В 2017 году VW в России экспортировал из страны около 25,1 тыс. автомобилей, что на 70% выше показателя 2016 г. Соглашение с ФТС, надеются в компании, позволит увеличить как объемы экспорта машин, так и компонентов. Первым проектом, реализованным в режиме "переработки на таможенной территории", станет экспорт произведенных в Калуге двигателей 1.6 MPI (планируемый объем составит 40 тыс. единиц в год). Вторым проектом станут поставки автомобилей Skoda Octavia, произведенных в Нижнем Новгороде, в Евросоюз с начальным объемом 10 тыс. единиц.

Теги: Volkswagen, ФТС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Росалкоголь сообщил о росте реализации водки в стране на 2,4%Росалкоголь сообщил о росте реализации водки в стране на 2,4%
Таким образом,служба опровергла озвученные накануне данные о снижении розничных продаж практически всей алкогольной продукцииПодробнее
"Ъ" сообщил о риске потери клиентами Промсвязьбанка вложений на 10 млрд рублей"Ъ" сообщил о риске потери клиентами Промсвязьбанка вложений на 10 млрд рублей
По данным издания, кредитные ноты предлагались как альтернатива депозитам "под гарантию" собственников банкаПодробнее
Промсвязьбанк подал иск к компании Ананьевых и продавшим его акции накануне санации НПФамПромсвязьбанк подал иск к компании Ананьевых и продавшим его акции накануне санации НПФам
Ранее ЦБ РФ заявлял, что эти сделки надо проверить на предмет использования инсайдерской информацииПодробнее
РФ впервые вышла на второе место в мире по экспорту зернаРФ впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна
Лидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются СШАПодробнее
Более 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населенияБолее 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населения
Топ-менеджер одного из крупнейших ритейлеров одежды за четыре дня получает столько, сколько работник швейной фабрики в Бангладеш заработает за всю жизньПодробнее
В ОПЕК+ не исключили пересмотр соглашения по сокращению нефтедобычиВ ОПЕК+ не исключили пересмотр соглашения по сокращению нефтедобычи
Александр Новак подчеркнул, что цена не единственный фактор, влияющий на возможность обсуждения выхода из сделки по сокращению нефтедобычиПодробнее
Только 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбаргоТолько 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбарго
Россельхознадзор констатировал тупик во взаимоотношениях с ЕСПодробнее
Думские коммунисты инициировали выход РФ из ВТОДумские коммунисты инициировали выход РФ из ВТО
Авторы законопроекта считают, что Россия вступила в ВТО вопреки логике и последствия вступления не были просчитаныПодробнее
Внешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрдВнешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрд
Задолженность увеличилась на $14,952 млрдПодробнее
Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе ПромсвязьбанкаОпорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка
Его руководителем станет глава "Российского экспортного центра" Петр ФрадковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 23 января5 фото
23 января
Фотохроника 23 января
Как мир реагировал на слова Трампа7 фото
23 января
Как мир реагировал на слова Трампа
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортИх не допустили к ОлимпиадеКультураМинкультуры отозвало у фильма "Смерть Сталина" прокатное удостоверениеКультура"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на "Оскар"МоскваВ программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорийВ РоссииРоскосмос анонсировал создание российской орбитальной станции после 2024 годаВ РоссииВ России за десять лет почти на треть сократилось число заключенных

Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе

Человек с ножом напал на полицейских в Бельгии

Постпред США при ООН обвинила Россию в сокрытии причастности Асада к химатакам

Шесть человек госпитализированы из-за отравления в подмосковном общежитии

Самолет ВВС США провел разведку вблизи северных рубежей России в Баренцевом море

В подмосковном общежитии произошло массовое отравление газом

Россия предложит в ООН создать новый орган для расследования химатак в Сирии

Россия предложит в ООН создать новый орган для расследования химатак в СирииПроект резолюции для Совета Безопасности предполагает расследование на основе "безупречных и неопровержимых данных" Подробнее

В Омской области задержали газовщика по делу о гибели пятерых детей из-за взрыва баллона

Экс-глава ФБР в конце 2017 года дал показания в рамках "российского дела"

Эрдоган и Путин обсудили развитие событий в Сирии

В результате стрельбы в старшей школе в Кентукки погибли два человека

Число погибших в ходе операции на севере Сирии турецких военных выросло до трех

В МЧС предупредили о тумане ночью в Москве

Профессор МГУ отказался принять экзамен у студента в кипе

РЖД собралась убрать независимых членов СД "Трансконтейнера"

В Совете Европы не смогли выбрать комиссара по правам человека в первом раунде

В британском правительстве создадут отдел по борьбе с фейковыми новостями

Минкультуры решило направить "Смерть Сталина" на юридическую экспертизу

Минкультуры решило направить "Смерть Сталина" на юридическую экспертизуВ ведомстве сочли, что зрители воспримут фильм как "оскорбительную насмешку над всем советским прошлым" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru