ФТС освободит от импортных пошлин компоненты для экспортируемых из РФ автомобилей VW

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) освободит Volkswagen Group Rus от уплаты ввозных пошлин на компоненты, используемые для производства автомобилей, которые предназначены для экспорта из РФ.

Соответствующее соглашение стороны подписали во вторник, передал корреспондент "Интерфакса".

"Это таможенное правило существует много лет, но автопром не мог им воспользоваться, потому что отсутствовала синхронизация данных с таможенной службой. Теперь ФТС сможет отслеживать каждый ввозимый компонент, его установку и вывоз из страны. А мы не будем платить ввозные пошлины на такие компоненты", - пояснил журналистам гендиректор VW в России Маркус Озегович.

По его словам, выгода в пересчете на одну экспортированную машину составит около 100 евро, порядка 15 евро - в пересчете на вывезенный двигатель. "Конечно, это делает продукцию более конкурентоспособной и помогает создать новые рабочие места", - добавил топ-менеджер.

В 2017 году VW в России экспортировал из страны около 25,1 тыс. автомобилей, что на 70% выше показателя 2016 г. Соглашение с ФТС, надеются в компании, позволит увеличить как объемы экспорта машин, так и компонентов. Первым проектом, реализованным в режиме "переработки на таможенной территории", станет экспорт произведенных в Калуге двигателей 1.6 MPI (планируемый объем составит 40 тыс. единиц в год). Вторым проектом станут поставки автомобилей Skoda Octavia, произведенных в Нижнем Новгороде, в Евросоюз с начальным объемом 10 тыс. единиц.