Рубль оказался стабилен к бивалютной корзине вечером во вторник

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 56,38 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 11,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,31 руб./EUR1, поднявшись на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 2,6 копейки - до 62,19 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на вечерних торгах на ожиданиях сигналов к определению дальнейшего направления движения. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, в свою очередь, очередной рост единой европейской валюты выше отметки $1,23 обусловил опережающее укрепление евро и в паре с рублем.

Продление финансирования работы американского правительства до 8 февраля, закон о котором накануне подписал президент США Дональд Трамп, не оказало особого влияния на динамику доллара на Forex и, следом, на внутреннем валютном рынке. Инвесторы сосредоточились на ожидании результатов заседаний ЕЦБ (25 января) и ФРС США (30 и 31 января), по результатам которых могут быть обнародованы параметры возможных изменений в денежно-кредитной политике обоих регуляторов.

Цены на нефть демонстрируют уверенный рост во вторник на ожиданиях, что еженедельный отчет министерства энергетики США укажет на очередное снижение запасов нефти в стране (за предыдущую неделю, завершившуюся 12 января, нефтяные резервы в Штатах упали на 6,9 млн баррелей).

Американский институт нефти (API) обнародует свои данные в ночь на среду, официальный отчет Минэнерго выйдет в 18:30 по Москве в среду. Согласно прогнозам, нефтяные резервы сократились по итогам минувшей недели в пределах 1,6-2,25 млн баррелей.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 1,67% - до $70,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март к указанному времени выросли на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,68% - до $64,64 за баррель.