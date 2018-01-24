Heineken сменил руководство большинства российских пивоварен

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания Heineken сменила руководство четырех из семи российских пивоварен - в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Иркутске.

Олег Боков, который с 2012 года руководил предприятием в Санкт-Петербурге, назначен директором крупнейшей российской пивоварни Heineken в Нижнем Новгороде, сообщила компания. Он сменил в этой должности Салиму Бекоеву, возглавившую пивоварню в Индонезии.

Петербургским производством Heineken теперь руководит Максим Белов, который с августа 2014 года был директором филиала "Патра" в Екатеринбурге.

Завод в Екатеринбурге возглавил Евгений Стрелец - бывший глава филиала "Байкал" в Иркутске.

Новый директор пивоварни в Иркутске пока не назначен. На производствах в Стерлитамаке, Новосибирске и Хабаровске директора не менялись.

Смена руководителей проходит безболезненно, поскольку все бизнес-процессы и технологии производства в компании стандартизированы, отметил гендиректор Heineken в России Этьен Страйп, процитированный в сообщении.

Голландский пивоваренный концерн Heineken работает в России с 2002 года, когда компания приобрела завод "Браво Интернэшнл" в Санкт-Петербурге. В портфеле брендов компании на российском рынке - Heineken, Amstel, Desperados, Zlaty Bazant, Guiness, а также национальные и региональные марки "Охота", "Три медведя", "Степан Разин", "Окское" и другие.

По итогам 2016 года продажи Heineken на российском рынке сократились более чем на 10% (в натуральном выражении). Причиной падения показателя стала сложная ситуация на российском пивном рынке на фоне продолжающейся инфляции и низкого уровня потребительской уверенности, сообщала компания.