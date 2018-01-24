Глава Минфина США выразил оптимизм по поводу ослабления доллара

Москва. 24 января. INTERFAX.RU -Ослабление доллара США обеспечивает поддержку американской экономике за счет улучшения условий для внешней торговли, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, отвечая на вопросы журналистов в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящего в Давосе.

Таким образом, Мнучин отошел от обычной для представителей правительства США практики поощрения сильной американской валюты.

Он отметил, что рынок американской валюты является одним из наиболее ликвидных, и краткосрочная динамика доллара не вызывает у него опасений, пишет газета The Guardian.

В долгосрочной перспективе устойчивость курса доллара будет являться сигналом устойчивости американской экономики, заявил Мнучин.

Долларовый индекс, отслеживающий колебания американской валюты относительно основных мировых валют, в настоящее время находится около трехлетнего минимума.

Министр также отметил "очень позитивный" отклик бизнеса на налоговую реформу, одобренную американскими законодателями в конце прошлого года.

"Мы видим, что многие компании готовят инвестиции в экономику США в объеме сотен миллионов долларов", - заявил Мнучин, приведя в пример Apple Inc. "Отклик бизнеса был даже более мощным, чем мы ожидали", - сказал он.

Министр торговли США Уилбур Росс, отвечая на вопрос об угрозе торговой войны, заявил, что такая война уже идет какое-то время.

"Разница в том, что американские войска теперь занимают оборону", - сказал он.

Говоря о потенциальном принятии Китаем ответных мер после введения США пошлин на импорт в страну стиральных машин и солнечных панелей, Росс ответил, что "каждый раз есть вероятность того, что вторая сторона примет меры в ответ".

Однако также возникает вопрос о том, какие шаги предпримут США в дальнейшем, заявил он.