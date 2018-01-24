Банк "Югра" подал жалобу на законность решения ЦБ об отзыве у него лицензии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 22 января зарегистрировал апелляционную жалобу банка "Югра" на решение суда, который 18 декабря 2017 года признал законным приказ ЦБ РФ об отзыве у "Югры" лицензии на осуществление банковских операций, следует из картотеки суда.

Жалоба пока к производству не принята.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 18 декабря 2017 года отказал банку "Югра" в удовлетворении иска к ЦБ РФ о признании недействительным решения об отзыве лицензии у кредитной организации.

Иск о признании недействительным приказа ЦБ об отзыве лицензии у банка "Югра" и признании недействительным в связи с этим решения о введении временной администрации в лице Банка России был подан от имени бывшего председателя правления "Югры" Дмитрия Шиляева.

Суд 18 декабря отклонил ходатайство Шиляева о проверке данных отчетности банка от 22 июля 2017 года путем проведения экспертизы. Представитель ЦБ отметил, что речь не идет о фальсификации отчетности, речь идет о несогласии истца с данными, представленными в отчетности.

Третьими сторонами по делу выступают Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решений ЦБ о введении в банк временной администрации в лице АСВ и моратория на удовлетворение требований кредиторов, отклонив соответствующий иск "Югры". 15 января Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе.

В суде находится еще один иск - иск Банка России о признании "Югры" банкротом. Его рассмотрение отложено на 13 февраля.

Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице АСВ в банк "Югра". Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Банк "Югра", основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".