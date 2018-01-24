Рубль вырос к доллару и снизился к евро следом за динамикой валют на Forex

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро растет к рублю на "Московской бирже" в среду вечером; несмотря на высокие цены на нефть, рубль дешевеет к бивалютной корзине, реагируя на существенное ослабление доллара на мировом валютном рынке.

Курс доллара США составил 56,26 руб.в 19:00 по московскому времени, что на 9,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,66 руб., повысившись на 36,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 11,34 копейки - до 62,29 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и растет к евро следом за динамикой валют на рынке Forex (ранее в ходе торгов пара "евро-доллар" преодолевала отметку $1,24 впервые с декабря 2014 года). Общее снижение доллара, в результате которого индекс доллара торгуется вблизи отметки 89 пунктов также впервые с конца 2014 года, обусловлено опасениями в отношении внешнеторговой политики президента США Дональда Трампа и высказыванием министра финансов США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар является позитивным фактором для торговли. Об этом он заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Цены на нефть эталонных марок растут после выхода данных о сокращении запасов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени увеличилась на 0,43% - до $70,26 за баррель, превысив максимальные значения декабря 2014 года. Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,16% - до $65,22 за баррель. Цена превысила $65 за баррель также впервые с декабря 2014 года.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 1,07 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 1,6 млн баррелей. Накануне Американский институт нефти сообщил о росте на 4,76 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,15 млн баррелей, резервы бензина выросли на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 639 тыс. баррелей.

Добыча нефти на территории США увеличилась на 1,3%, или на 128 тыс. баррелей в сутки, до 9,878 млн баррелей. Показатель стал рекордным с 1983 года.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов, пара "доллар-рубль" торгуется в среду в довольно узком диапазоне при довольно больших объемах торгов. "Динамика рубля к доллару вполне объясняется как высокой ценой нефти, вновь преодолевшей $70 за баррель Brent после выхода данных по запасам от Минэнерго США, так и приличными продажами валюты со стороны компаний-экспортеров, которые связаны с налоговым периодом. Определенное давление на доллар оказывает также его снижение к основным валютам на Forex", - отметил Карпов.

"Наиболее очевидной причиной падения доллара стало заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар оказывает поддержку экономике. В принципе ничего нового он не сказал, просто подтвердил экономическую закономерность, что слабая национальная валюта поддерживает производство в экспортных отраслях. Американские биржевые спекулянты отреагировали "патриотически", ведь слабый доллар поддерживает экономику США, а спекулянты из других стран помогли росту своих национальных валют", - подчеркивает заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Индекс доллара накануне оказался ниже уровня в 90 пунктов, обновив минимум с января 2015 года, и в течение среды продолжил коррекцию вниз. Ожидания предстоящего заседания ЕЦБ могут усилить давление на доллар со стороны европейской валюты, так как участники ожидают получить более четкие сигналы по дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ. На внутреннем рынке в четверг пройдут основные налоговые платежи, однако банки по-прежнему располагают внушительным объемом свободной рублевой ликвидности, поэтому фактор налогового периода скорее оказывает психологическую поддержку рублю", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Московскому времени) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 25 января на 2,27 копейки, до 56,3888 руб., и поднял курс евро на 37,82 копейки, до 69,4484 руб..

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 12,52 копейки по отношению ко вторнику и составил 56,3512 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 среды опустился на 13,44 копейки и составил 56,3471 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 204,57 млн, из которых $1 млрд 352,252 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 852,318 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 37,07 копейки по отношению к закрытию вторника - до 69,4815 руб.. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 среды вырос на 34,42 копейки и составил 69,5343 руб.. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR824,433 млн, из которых EUR403,992 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR420,441 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок опустились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,36% и 7,58% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц отступила на 1 б.п. - до 7,72% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим днем, оставшись на отметках 7,74% и 7,72% годовых соответственно.

"Условия рынка МБК должны остаться комфортными, однако банки продолжат аккумулировать ликвидность для платежей по налогам в четверг в размере 970 млрд рублей. С учетом избытка предложения на депозитном аукционе налоговые платежи в январе пройдут с минимальным давлением на рублевые ставки", - считает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.