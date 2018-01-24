Орешкин оценил профицит бюджета РФ в 2018 г. в 1,5% ВВП при текущих ценах на нефть

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Профицит федерального бюджета РФ по итогам 2018 года может составить порядка 1,5% ВВП при сохранении текущих цен на нефть, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"При текущих ценах на нефть мы получим профицит бюджета впервые за много лет, он будет примерно на уровне 1,5% ВВП", - заявил министр в интервью телеканалу Bloomberg TV в рамках форума в Давосе, комментируя вопрос, какое влияние цены на нефть на уровне около $70 за баррель оказывают на российскую экономику.

Последний раз профицит федерального бюджета фиксировался в 2011 году, тогда он составил 0,8% ВВП.

Законом о федеральном бюджете его дефицит запланирован в 2018 году в размере 1,3% ВВП (1,271 трлн рублей), в 2019 году - 819,1 млрд рублей (0,8% ВВП), в 2020 году - 869,8 млрд рублей (0,8% ВВП).