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Экономика

Дворкович не увидел рисков вхождения промышленности РФ в рецессию

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Низкие темпы роста промышленности в России по итогам 2017 года объясняются сделкой ОПЕК+, слабой статистикой строительного сектора, но уже в I квартале 2018 года промышленность продемонстрирует рост в годовом выражении, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Прежде всего, конечно, это (низкие темпы роста в 2017 году - ИФ) связаны с нефтью. Потому что добывающая промышленность, в том числе и добыча нефти, является одним из секторов, которые у нас, естественно, стагнировал из-за сделки ОПЕК+. Это главный фактор. Кроме того, промышленность строительных материалов. Всё-таки у нас строительство не начало расти в течение большей части года, только к концу года признаки какие-то оживления появились. В остальных секторах, мне кажется, динамика была нормальной", - сказал он, комментируя вопрос, почему рост промышленности по итогам 2017 года в 1,0% оказался в два раза ниже прогноза правительства (2%).

"Не думаю (что промышленность войдет в рецессию - ИФ). Будет восстановление в первом квартале. По отношению к первому кварталу прошлого года", - отметил Дворкович.

Во вторник Росстат опубликовал слабые данные по промпроизводству в РФ в декабре - снижение на 1,5% в годовом выражении после падения на 3,6% в ноябре и рост лишь на 1,0% по итогам всего 2017 года, что оказалось в два раза ниже официального прогноза Минэкономразвития.

При этом в IV квартале 2017 года промышленность упала в годовом сравнении на 1,7% после роста на 1,4% в III квартале, на 3,8% во II квартале и на 0,1% в I квартале.

По оценке экономистов, опрошенных "Интерфаксом", формально промышленность вошла в рецессию во втором полугодии 2017 года - сезонноочищенное промпроизводство снижалось два квартала подряд - третий и четвертый. В то же время экономисты отмечали, что во многом это было вызвано разовыми факторами - теплой осенью и началом зимы, а также ограничениями по добыче нефти. Прогнозы экспертов на 2018 года по промышленности - рост около 2%.

Официальный прогноз правительства РФ по росту промпроизводства в 2018 году равняется 2,5%.

Теги: Аркадий Дворкович
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