Новак предложил США присоединиться к консультациям в рамках Форума стран - экспортеров газа

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Александр Новак предложил США присоединиться к консультациям по газовому рынку в рамках Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

"В газовой отрасли у нас уже есть кооперация в рамках Форума стран - экспортеров газа. В рамках ФСЭГ 14 стран вместе обсуждают все, что происходит на газовом рынке. Между ними нет согласия в части условий продаж или доли на рынке, но сама дискуссия очень полезная. Я уверен, что было бы очень полезным, если бы США присоединятся к этим дискуссиям и консультациям. Это даст нам возможность развивать рынок", - сказал он.