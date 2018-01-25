Министр торговли США обвинил Китай в протекционизме

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Министр торговли США Уилбур Росс раскритиковал протекционистскую политику властей Китая в своем выступлении в ходе Всемирного экономического форума, проходящего в Давосе.

"Китай уже давно отлично проявляет себя в риторике про свободную торговлю, однако еще лучше у него получается протекционистские меры, - приводит его слова агентство Bloomberg. - И каждый раз, когда США пытаются как-то решить эту проблему, нас называют протекционистами".

Отмечается, что в последнее время эксперты все чаще высказывают опасения по поводу начала торговых войн между Китаем и США - в частности, об опасности такого развития событий предупредил глава Alibaba Джек Ма.

Ранее на этой неделе США ввели пошлины на импорт стиральных машин и солнечных панелей, и власти Южной Кореи пообещали опротестовать такую меру во Всемирной торговой организации (ВТО).

В ответ на это Росс заявил, что "тот факт, что решение (ВТО - ИФ) может быть принято в их пользу, не означает, что это решение будет верным".

Ожидается, что в ближайшее время власти США могут принять меры по защите своих производителей стали и алюминия, а также по защите интеллектуальной собственности американских компаний.

Росс назвал "прямой угрозой" стратегию КНР по превращению страны в мирового лидера в сфере высоких технологий к 2025 году.

"Это прямая угроза, поскольку стратегия реализуется за счет передачи технологий, за счет неуважения к интеллектуальной собственности, за счет промышленного шпионажа и других подобных вещей. Так что дело не только в излишке производственных мощностей", - заявил он.