Экономика

Сбербанк оценил возможную прибыль от использования искусственного интеллекта в $2-3 млрд в год

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сбербанк России рассчитывает получать $2-3 млрд прибыли в год от применения искусственного интеллекта и машинного обучения, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в Давосе.

"Мы пытаемся понять, сколько денег мы заработаем от использования искусственного интеллекта и машинного обучения. В нашем случае это не менее $2 млрд прибыли в год, не менее, между $2 млрд и $3 млрд. Это очень важный вопрос для всех", - сказал Греф в рамках делового завтрака Сбербанка в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Он добавил, что Сбербанк потратил много времени на осознание того, что для него значит искусственный интеллект и как его можно использовать.

По словам Грефа, Сбербанк решил применять методологию польского исследователя Михаила Косински при оценке клиентских рисков. "Мы взяли его методологию, включили в риск-модели. За некоторое время в прошлом году мы получили $15 млн прибыли из ничего, только применяя эту методологию", - добавил глава кредитной организации.

Ранее старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что банк планирует в 2018 году вести в промышленную эксплуатацию скоринг заемщиков по психометрическим моделям. По его словам, при анализе клиентов, их поведения и кредитоспособности будут использоваться принципы цифровых психометрических моделей Косински.

Сбербанк в 2017 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 30,4% - до 674 млрд рублей. Результаты по МСФО кредитная организация еще не опубликовала. Согласно новой стратегии Сбербанка, его прибыль в 2020 году должна составить 1 трлн рублей.

Теги: Сбербанк
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