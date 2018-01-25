Экономика

Суд подтвердил право банка блокировать платежную карту из-за подозрений

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана (ВС РТ) в четверг отменил решение Вахитовского суда Казани, взыскавшего неустойку с Бинбанка, который, посчитав операцию сомнительной, заблокировал карту клиента. Решение принято на втором круге рассмотрения после отмены решения ВС РТ Верховным судом РФ. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса", который присутствовал в зале суда.

"Судебная коллегия определила: решение Вахитовского районного суда Казани от 29 сентября 2016 года по данному делу отменить в части взыскания с ПАО "Бинбанк" в пользу Николая Суркова неустойки в размере 71,328 тыс. рублей, (. . .) штрафа в размере 35,664 тыс. рублей, приняв в этой части новое решение об отказе в удовлетворении данных требований", - сказал судья.

Также отменено взыскание компенсации морального вреда и судебных расходов на оплату услуг представителя.

Представитель Бинбанка сообщила "Интерфаксу", что кредитная организация намерена взыскать уже выплаченные средства.

Согласно материалам дела, в мае 2016 года ООО "Азимут-Торг" перечислило на счет банковской карты Суркова 74,3 тыс. рублей с назначением платежа возврат неиспользованных средств из социальной сети "ВКонтакте". Бинбанк в тот же день заблокировал карту из-за подозрений в том, что проводимая операция обладала признаками сомнительности. Сотрудники банка посчитали, что "Азимут-Торгу" присущи признаки компании, совершающей сомнительные операции, в частности она зарегистрирована по адресу массовой регистрации юридических лиц, недавно создана, и деньги от нее поступали на счет карты Суркова неоднократно.

В июне 2016 года Сурков обратился в банк с заявлениями о разблокировке банковской карты, закрытии банковского счета и перечислении денег на его счет в другой банк. Распоряжение банк выполнил в июле после повторного обращения гражданина с заявлениями о расторжении договора банковского счета и обслуживания банковской карты.

После Сурков обратился в суд с иском к Бинбанку, и тот постановил взыскать неустойку в размере 71,3 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 35,7 тыс. рублей. Апелляция согласилась с решением суда первой инстанции. Суды пришли к выводу, что действия банка, заблокировавшего карту истца и отказавшегося переводить деньги со счета, нарушили права истца как потребителя.

Верховный суд РФ в октябре 2017 года выявил ряд ошибок судов нижестоящих инстанций, отменив определение суда апелляционной инстанции и отправив дело на новое рассмотрение в Верховный суд Татарстана. В частности, как отметил Верховный суд РФ, суды упустили из внимания, что федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусматривает право кредитных организаций отказать в совершении исходящей операции в том случае, если при соблюдении правил внутреннего контроля возникают подозрения в том, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Суд отметил, что в этих случаях банк не несет ни гражданско-правовой ответственности, ни ответственности по закону о защите прав потребителей.

Теги: Татарстан
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