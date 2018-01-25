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РФПИ анонсировал планы вложить с партнерами "десятки миллионов долларов" в СП "Яндекс.Такси" и Uber

Также глава фонда озвучил планы инвестиций в производителя "умного" браслета HealBe

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами планирует вложить в совместное предприятие "Яндекс.Такси" и Uber десятки миллионов долларов, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев в "Русском доме", организованном Росконгрессом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы планируем нашу инвестицию в объединенный бизнес Uber и "Яндекс.Такси". Надеемся, что сделка закроется в ближайшее время. Вместе с нами туда придет ряд наших партнеров, в том числе РКИФ (Российско-китайский фонд - ИФ), и, соответственно, мы верим в будущее этой компании", - сказал Дмитриев.

"В рамках этих инвестиций речь идет о десятках миллионов долларов, и мы хотели бы даже с партнерами инвестировать и больше, но компания сама ограничила размер капитала, который мы можем инвестировать", - добавил глава РФПИ.

"Мы также являемся инвестором в компанию Didi (крупнейший в КНР онлайн-сервис заказа такси - ИФ) в Китае и понимаем, как "Яндексу" и Uber можно увеличивать свой бизнес и делать его еще более привлекательным для потребителей", - отметил Дмитриев.

Также РФПИ совместно с партнерами планирует вложить средства в производителя "умного" браслета HealBe, сообщил Дмитриев. "Мы считаем, что Россия может быть очень привлекательным рынком для технологий, мы уже проанализировали 290 лучших технологических проектов в России, отобрали 25 самых лучших. Показывали нашим партнерам, и эти проекты им крайне интересны, и мы буквально в ближайший месяц объявим об очень значимых технологических инвестициях, в том числе, инвестициях в такую компанию - HealBe", - рассказал он.

Он отметил, что на всех сессиях во время форума в Давосе обсуждается технологическая революция и РФПИ видит большой интерес у своих партнеров к совместным инвестициям в технологии.

Компания HealBe производит устройство, позволяющее обеспечить автоматический подсчет потребления калорий, которое может использоваться в программах для похудения. Браслет определяет количество калорий по изменению уровня глюкозы в крови с помощью разработанной в России технологии. Информация выводится на смартфон или компьютер через специальное приложение.

"Яндекс" и Uber в середине июля 2017 года объявили о создании совместной компании, объединяющей бизнес по онлайн-заказу поездок в России и ряде соседних стран. Совместный бизнес стороны оценили в $3,725 млрд. В ноябре Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку.

Теги: РФПИ, Яндекс, Uber, Кирилл Дмитриев
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