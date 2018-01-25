Продажи игрушек в США в 2017 году выросли до $20,7 млрд

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Продажи игрушек в США в 2017 году выросли на 1% - до $20,7 млрд, свидетельствуют данные аналитической компании The NPD Group.

Среди наиболее популярных игрушек в прошлом году - серии Hatchimals и Pokemon.

"Успешные продажи игрушек в 2017 году обусловлены позитивной реакцией потребителей на тренды, создаваемые в социальных сетях, а также более низкими ценами", - отмечает аналитик NPD по рынку игрушек Фредерик Тут.

"Продажи спиннеров и лизунов показали, насколько значительное влияние оказывают соцсети в плане усиления основных трендов и роста популярности игрушек одновременно по всему миру", - отметил Тут.

Глобальные продажи игрушек, по оценкам NPD, также выросли - на 1%. Наиболее популярными оказались игрушки серий Star Wars и Nerf.

США являются крупнейшим мировым производителем игрушек.