Дворкович заявил о компенсации влияния ОПЕК+ в среднесрочной перспективе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сделка ОПЕК+ замедлила экономический рост в России, но в среднесрочной перспективе это снижение будет компенсировано, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на брифинге в рамках экономического форума в Давосе.

"Мы оцениваем эффект (от сделки ОПЕК+ - ИФ) положительно и для бюджетной системы, и для экономики в целом. Причем эффект для бюджета - немедленный, мы его получили в 2017 году, начинаем получать и в 2018 году. Экономические эффекты чуть более растянутые, поскольку сделка привела к некоторому замедлению темпов роста из-за того, что нефть играет большую роль в экономике и стагнация добычи в результате продуманной сделки привела к тому, что темпы роста экономики стали несколько ниже", - сказал он.

"Тем не менее, эта недосдача будет компенсирована в среднесрочной перспективе, в течение последующих трех лет за счет более высоких инвестиций, большей ликвидности в экономике. Мы в этом уверены", - сказал Дворкович.

"Бюджетный эффект - порядка 800 млрд рублей в 2017 году. Если цены сохранятся на текущем уровне и не упадут, то эффект будет по крайней мере в 2 раза выше, поскольку цены сейчас превышают $60/бар, а в среднем цены в 2017 году цены составляли около $51/бар", - добавил вице-премьер.

Накануне Дворкович также заявил, что не видит рисков вхождения промышленности РФ в рецессию.

Ранее на этой неделе на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи сообщил, что вместо продления сделки о сокращении нефтедобычи после 2018 года может быть внедрен новый тип соглашения между участниками сделки.

Соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года. В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года, а в ноябре - до конца 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.