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Экономика

Минэкономразвития назвало причины промышленного спада в 2017 году

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Замедление роста промышленности в РФ в 2017 году до 1% с 1,3% в 2016 году было вызвано выполнением Россией договоренностей ОПЕК+, снижением производства в металлургии, а также недоисполнением расходов бюджета на нацоборону, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина промышленности" за декабрь, опубликованном в четверг.

"В целом за 2017 год рост промышленного производства замедлился до 1,0% по сравнению с 1,3% годом ранее. Темп роста добывающих отраслей в 2017 году снизился до 2,0% (с 2,7% в 2016 году). Замедление роста добычи полезных ископаемых было обусловлено ответственным выполнением Россией условий сделки ОПЕК+, влияние которой в целом на состояние платежного баланса России оценивается как позитивное. Поддержку выпуску добывающей промышленности оказало увеличение добычи газа из-за аномально холодной погоды весной и в начале лета", - говорится в обзоре.

"Обрабатывающая промышленность в 2017 году показала рост на 0,2% по сравнению с 0,5% роста годом ранее. Как и в 2016 году, драйверами ее роста стали химическая промышленность и пищевые производства, в то время как наибольший отрицательный вклад внесла металлургия. При этом недоисполнение (на 6,7% по сравнению с уточненной росписью) расходов федерального бюджета на национальную оборону привело к замедлению роста в отдельных отраслях машиностроения", - отмечают в Минэкономразвития.

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Как сообщил на этой неделе Росстат, снижение промпроизводства в декабре составило 1,5% в годовом выражении после падения на 3,6% в ноябре. В целом за 2017 год промышленность выросла на 1,0%, что оказалось в два раза ниже прогноза Минэкономразвития (которое ожидало рост на 2,0%).

По оценке экономистов, опрошенных "Интерфаксом", формально промышленность вошла в рецессию во втором полугодии 2017 года: сезонноочищенное промпроизводство снижалось два квартала подряд - третий и четвертый. В то же время экономисты отмечали, что во многом это было вызвано разовыми факторами - теплой осенью и началом зимы, а также ограничениями по добыче нефти. Прогнозы экспертов на 2018 год по промышленности - рост около 2%.

Официальный прогноз правительства РФ по росту промпроизводства в 2018 году равняется 2,5%. Вице-премьер Аркадий Дворкович спрогнозировал восстановление показателей уже в первом квартале.

Минэкономразвития отмечает, что спад промышленности в декабре локализован в ограниченном круге отраслей, включая металлургию, транспорт и производство табачной продукции, объясняя это спецификой отдельных рынков.

"Медианный темп роста в обрабатывающей промышленности (с коррекцией на календарный фактор), позволяющий очистить динамику показателя от влияния "локальных" факторов, в декабре, по оценке министерства, составил 1,4% роста в годовом выражении (после роста на 2,8% в ноябре)", - приводит министерство второй месяц подряд свои расчеты по медианному росту, который вызвал много вопросов и нареканий у аналитиков на предмет значимости для анализа процессов в промышленности.

"Основной отрицательный вклад в динамику обрабатывающего комплекса (1,7 п.п.) внесли те же отрасли, которые стали причиной ноябрьского падения выпуска, - "производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива" и "производство прочих транспортных средств и оборудования. Масштаб спада в указанных отраслях остается существенным (9,8% и 14,5% в годовом выражении соответственно), несмотря на улучшение показателей по сравнению с предыдущим месяцем", - говорится в докладе министерства.

"Еще 0,7 п.п. спада обрабатывающей промышленности в декабре объясняется резким сокращением производства табачной продукции на 66,3% в годовом выражении. Снижение выпуска в отрасли наблюдается четвертый год подряд и обусловлено такими факторами, как рост акцизов, распространение альтернативных курительных продуктов и законодательные меры по ограничению табакокурения", - особо отмечают в Минэкономразвития спад в производстве табачной продукции.

Теги: Минэкономразвития
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